Campionato: in campo per la 5' giornata

Si apre con due anticipi la quinta giornata di Campionato Sammarinese. Un turno infrasettimanale che propone nelle gare di questa sera le sfide tra Juvenes/Dogana – Domagnano e Faetano – San Giovanni. La squadra di Mancini ha l'occasione di allungare in vetta alla classifica in attesa della sfida tra La Fiorita e il Tre Penne. Prove di fuga, dunque per i giallorossi, che a Montecchio sfidano una Juvenes/Dogana reduce dal pari contro il Pennarossa. Faetano e San Giovanni si gioca invece ad Acquaviva. I gialloblu cercano il secondo successo consecutivo, i rossoneri vogliono riscattare i due ko di fila.







La giornata si completa domani con altre cinque gare con una serata nella quale la sfida tra La Fiorita e il Tre Penne spicca su tutte. Le squadre di Oscar Lasagni e Stefano Ceci guidano a punteggio pieno con il Domagnano, tutte e tre con appena una rete subita in quattro gare giocate. Il big match si gioca ad Acquaviva. Un occhio di riguardo anche a Tre Fiori – Pennarossa, partita da tripla. A Chiesanuova sono imbattuti, mentre i gialloblu di Fiorentino reduci dal ko con La Fiorita. La squadra di Cecchetti, che ha già riposato, ha solo raccolto un successo in tre gare. Non vince dalla prima giornata il Fiorentino che a Domagnano incontra il Cosmos, ancora a quota zero punti in classifica. Così come il Cailungo impegnato contro la Folgore allo stadio Ezio Conti di Dogana. La squadra di Falciano ha già riempito tutte le caselle in classifica e dopo la vittoria nell'ultima giornata cerca continuità. Nel programma della giornata si gioca anche a Montecchio Murata – Libertas. Bianconeri con un solo punto contro la Libertas alla ricerca della quarta vittoria di fila. Riposa la Virtus, si gioca alle 21:15 con diretta su Radio San Marino Classic.