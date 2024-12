Coppa delle Regioni a San Marino: si gioca dal 23 giugno al 5 luglio

Sentiamo Marco Tura

La prima storica qualificazione della NAT San Marino, comunemente conosciuta come Nazionale B, alla fase finale della Coppa delle Regioni porta in dote un'altra prima volta: la Repubblica infatti sarà il paese ospitante della “Final Eight” della manifestazione riservata alle rappresentative regionali europee (San Marino, assieme a Malta, è una delle rappresentative nazionali). L'investitura è arrivata direttamente dalla UEFA, dopo che San Marino aveva già organizzato il primo turno delle qualificazioni agli Europei Under 17 e il Round Intermedio proprio della Region's Cup, con le grandi prestazioni dei ragazzi allenati da Luigi Bizzotto. Tre vittorie in altrettante partite: il 3-2 all'esordio contro l'Ungheria poi il 2-0 alla Turchia e il 3-0 alla Slovenia.

Giocare in casa potrà essere sicuramente d'aiuto ai biancazzurri, che vogliono entrare in un albo d'oro guidato da Italia e Spagna con tre titoli a testa. Sul Titano ci saranno quest'ultimi, rappresentati da Aragon, ma non gli Azzurri eliminati nel gruppo intermedio dai croati del Rijeka. Con Spagna e Croazia anche Polonia – due volti vincitori con il Dolnoslaski – Cechia, Finlandia, Svizzera e Serbia, oltre naturalmente a San Marino. Le 8 squadre verranno divise in due gironi da quattro, le prime classificate si affronteranno nella finalissima della Coppa delle Regioni che quest'anno festeggia l'edizione numero 14. Tutte le partite verranno giocate in territorio sammarinese, il sorteggio si terrà in primavera mentre il torneo si giocherà dal 23 giugno al 5 luglio 2025.

Nel servizio le parole di Marco Tura, presidente FSGC