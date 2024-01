Derby di Fiorentino, Folgore-La Fiorita e Virtus-Juvenes: programma ricco per la 18ª

La terza partita in sette giorni per le 16 squadre del Campionato Sammarinese potrebbe anche portare degli scossoni in classifica. Quello che non c'è successo nel turno infrasettimanale dove hanno vinto 8 delle prime 9 in graduatoria. A partire dalla capolista, La Fiorita, che però lo ha fatto a fatica: due rigori nei finali di tempi per avere la meglio del Faetano. Però quello che conta è la sostanza, il risultato: 2-1, altri 3 punti e vetta mantenuta. Ora una sfida non semplice per Montegiardino che se la vedrà contro la Folgore dell'ex Oscar Lasagni: match che non troppo tempo fa ha anche assegnato titoli in Repubblica, diventando quasi una “classica”. Falciano sta cercando di ripartire e, prima della sconfitta con il Cosmos, veniva da 4 vittorie consecutive. 10 invece ne ha totalizzate La Fiorita, per una striscia ancora aperta. Se arriverà anche l'undicesima lo si scoprirà domani alle 15, in diretta su San Marino RTV.

Alla stessa ora occhi puntati anche sul derby del Castello tra Fiorentino e Tre Fiori: i gialloblu vengono dal 3-1 di mercoledì scorso contro il San Giovanni, i “cugini” rossoblu invece ne hanno vinte 4 in fila e sono lanciatissimi. Il settimo posto, che consente di saltare gli spareggi, non è cosi lontano ed è diventato l'obiettivo della banda Camillini. Cerca continuità anche il Tre Penne dopo la manita alla San Marino Academy: senza Gai e Ceccaroli – out per infortunio – i campioni di San Marino andranno a caccia dei 3 punti contro il Cailungo. Aperte a qualsiasi risultato invece Libertas-Faetano alle 15 e Domagnano-Murata, posticipo del sabato alle 18.15.

Domenica tocca alla Virtus: i secondi della classe hanno faticato più del previsto contro il Pennarossa, salvo poi dilagare nella ripresa, ed ora devono dimostrare di essere in salute contro una delle squadre sicuramente più in forma del momento: la Juvenes/Dogana di Manuel Amati che, con l'1-0 al Domagnano nell'infrasettimanale, è salita a 5 successi consecutivi. Virtus a -1 da La Fiorita e che giocherà conoscendo già il risultato dei diretti rivali. Va per la decima anche il Cosmos, impegnato con il San Giovanni. L'occasione per togliere lo 0 dalla casella delle vittorie ce l'ha il Pennarossa, ancora inchiodato a quota 1 rinnovato: a Montecchio sfida alla San Marino Academy capace di vincere 4-0 all'andata ma reduce da 6 ko consecutivi.