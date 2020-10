Dopo la pausa Nations League torna il campionato sammarinese con la quinta giornata

Una quinta giornata che si sviluppa in tre giorni. Si comincia questa sera ore 21.15 con una sfida interessante come quella tra Domagnano e San Giovanni. I giallorossi devono riscattare la sconfitta nell'ultimo turno con la Juvenes/Dogana, il San Giovanni è considerata da tutti la sorpresa di questo inizio di campionato, ovvio che il club del castello di Borgo Maggiore è alla ricerca di conferme.

Sabato 17 alle 15 tre sfide: il derby Cailungo – Libertas con i granata di Papini nettamente favoriti. La società rosso/verde conferma in panchina, e ha piena fiducia in Giuliano Bianchi. Più equilibrata la sfida tra Murata e Virtus. Il Tre Fiori certificherà o meno la crisi della Folgore. Domenica sempre alle 15 si completerà il quadro della quinta giornata con Pennarossa – La Fiorita, Faetano – Fiorentino, e la capolista Tre Penne che affronterà un avversario tutt'altro che rassegnato come la Juvenes/Dogana, squadra ben allenata e in ascesa. Per trovare la quinta vittoria consecutiva il Tre Penne dovrà giocare una partita con un tono superiore rispetto a quanto fatto con il Cailungo. La squadra che osserva il turno di riposo è il Cosmos.