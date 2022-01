Operazioni in entrata ed in uscita per il Murata sul mercato di gennaio. Sono arrivate due pedine: l’attaccante Mihail Bruma e il difensore esterno Nicola Bertozzi. Hanno lasciato il club, invece, i difensori Diedhiou e Babbini, i centrocampisti Matteo Nanni e Ivan Tani e l’attaccante Marco Casadei.