Euro2020: i convocati di Varrella per Russia e Kazakistan

E' ufficialmente iniziato il doppio impegno della Nazionale di San Marino diviso tra Russia e Kazakistan. Questa mattina i biancoazzurri sono partiti per Saransk sede della sfida di qualificazione agli Europei 2020. Il ct Franco Varrella ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per la doppia sfida.

Portieri:

Elia Benedettini (Novara), Simone Benedettini (San Marino), Matteo Zavoli (Libertas).

Difensori:



Manuel Battistini (Libertas), Cristian Brolli (Folgore), Davide Cesarini (Tre Penne), Michele Cevoli (San Marino), Andrea Grandoni (Marignanese), Mirko Palazzi (Tre Penne), Fabio Vitaioli (Tropical Coriano).

Centrocampisti:

Michael Battistini (Libertas), Luca Censoni (FYA Riccione), Alessandro Golinucci (Pietracuta), Enrico Golinucci (Libertas), Lorenzo Lunadei (FYA Riccione), Marcello Mularoni (Pietracuta), Danilo Rinaldi (La Fiorita), Luca Tosi (Pietracuta).

Attaccanti:

Nicolò Angelini (Domagnano), Marco Bernardi (Folgore), Nicola Nanni (Crotone), Fabio Ramón Tomassini (Pietracuta), Matteo Vitaioli (Tropical Coriano).





Contro la Russia ci sono due precedenti, il 12 ottobre 1994 a Mosca, ko per 4-0 e il 7 giugno 1995 a Serravalle sconfitta per 7-0. Proprio questo risultato rappresenta il migliore di sempre per la nazionale russa, lo stesso ottenuto 20 anni più tardi contro il Liechtenstein.