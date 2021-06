C'è un po' di San Marino Academy anche nella nazionale italiana under 17. Il CT Nazzarena Grilli ha convocato per lo stage di Tirrenia anche le sorelle Alice e Giulia Zaghini, rispettivamente portiere e difensore classe 2005. Per lo stage, ma della nazionale under 19 di Enrico Sbardella, è stata convocata anche la sammarinese Chiara Beccari, attaccante della Juventus Primavera.