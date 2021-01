Femminile: all'Empoli basta un tempo con la San Marino Academy

Nella prima giornata del girone di ritorno la San Marino Academy cede in casa contro l'Empoli per 4-1. Succede tutto nel primo tempo, con le toscane che vanno sul 2-0 con le reti di Elisa Polli al 18' e Norma Cinotti al 25'. Poi il gol di Raffaella Barbieri per la squadra di Alain Conte al 35', prima delle altre due reti empolesi firmate da Dompig al 41' e Benedetta Glionna nel recupero della prima frazione di gara.





Nella ripresa le Titane scendono in campo con più determinazione e meriterebbero anche la rete. L'Empoli centra anche un palo. Nel corso della ripresa espulso Alain Conte. Vince l'Empoli 4-1. San Marino Academy sempre a 8 punti, davanti al Napoli che ha vinto lo scontro diretto contro la Pink Bari. Dopo la sosta la San Marino Academy sarà impegnata in casa del Milan.