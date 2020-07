Femminile: torna PassioneCalcio per la serie A della San Marino Academy

Ultimo appuntamento della stagione per la trasmissione di San Marino RTV dedicata al calcio femminile. PassioneCalcio torna sui canali dell'emittente di Stato della Repubblica di San Marino per celebrare la storica promozione in serie A della San Marino Academy. L'appuntamento è per questa sera dalle 22:10 sui canali Sky 520, TivùSat 93 e in streaming web.

Sarà l'occasione per rivivere la stagione della squadra biancoazzurra in serie B. Nel corso della puntata anche l'intervista con il commissario tecnico dell'Italia Milena Bertolini che ha parlato dello sviluppo del calcio femminile, di nazionale e non solo, ricordando l'importante ruolo che ha avuto in questi anni la San Marino RTV per la visibilità del calcio in rosa: “La vostra trasmissione dedicata al femminile è stata veramente importante per la crescita del movimento e continua ad esserlo”.

Pensiero ribadito anche da Jacopo Leandri, anche il Ct dell'Italia under 23 è intervenuto in trasmissione: “Sul calcio femminile San Marino RTV è stata tra i pionieri”. Tra gli ospiti in studio il tecnico della San Marino Academy Alain Conte, il presidente Primo Toccaceli e il vice Marco Baldazzi. Ci saranno anche le calciatrici: Yesica Menin, Alison Rigaglia, Francesca Montanari ed Eleonora Cecchini.