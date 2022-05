Fiorentino sciupa, La Fiorita rimonta e si qualifica

I gialloblù devono solo vincere e impostano il primo tempo all'attacco: la squadra di Malandri gioca forse troppo schiacciata in difesa e rischia più volte di venire sorpresa. Dopo la combinazione tra Amati e Rinaldi, è Errico a scagliare la conclusione verso la porta di Bianchi, ma il punteggio non si sblocca. Qualcosa cambia dopo la mezzora, quando il Fiorentino prova a sfruttare la qualità offensiva. Ben Kacem tenta di sorprendere Gianluca Vivan da distanza proibitiva, ma regala solo il brivido. Poi sale in cattedra Abouzziane: il classe 2001 prova a ripetersi dopo il gol dell'andata, ma calcia troppo debole verso la porta. Non è finita qui: il giocatore rossoblù orchestra la ripartenza del Fiorentino e cade in area di rigore, toccato da Marco Gasperoni. Avoni indica il dischetto e ammonisce il difensore. Dagli undici metri Ben Kacem spara alto e spreca l'occasione più importante del primo tempo. E così la Fiorita poco prima del duplice fischio punisce i rossoblù: Di Maio, forse il migliore in campo del match, è letale sotto porta e gonfia la rete.

Nella ripresa il Fiorentino entra in campo ancora frastornato. Ne approfitta Rinaldi che si invola a tu per tu con Luca Bianchi e con grande esperienza non sbaglia. Bella l'esultanza del capitano che corre verso il figlio Vito a festeggiare un gol pesantissimo. L'unica occasione da rete del Fiorentino, in tutta il secondo tempo, è riassumibile nel cross proveniente dalla sinistra, su cui Arrigoni manca la deviazione vincente. La gara termina con ben nove ammoniti e tanta tensione finale, ma il dato dei corner battuti (9-0 per la Fiorita) è la sintesi della sfida di Domagnano, che potrebbe chiudersi anche con il sigillo di Pancotti che fallisce il colpo del 3-0. Al triplice fischio di Avoni, grande festa dei giocatori gialloblù e di mister Lasagni: la Fiorita è in semifinale.

Paolo Santi