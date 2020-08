Futsal: riprende l'attività l'Under 19 in attesa dell'Europeo di categoria

Anche l’Under 19 di futsal ha ripreso l'attività. In vista della seconda avventura ufficiale dopo l’esordio assoluto avvenuto in casa tra gennaio e febbraio 2019. Sarà con ogni probabilità all'inizio del 2021 - anticipa la Federazione sammarinese gioco calcio - che l’ultima nata tra le Nazionali, passata di recente alle cure di Matteo Selva, tornerà a calcare il parquet in gare valevoli per il prossimo Europeo di categoria. Intanto, in attesa di conoscere tempi e luoghi e avversari, si cerca di comporre la rosa guardando soprattutto alle annate 2002 e 2003. Finora si sono tenute tre sedute “esplorative”, tutte andate in scena sul sintetico di Acquaviva. L’ultima lunedì, alla presenza anche del CT della Nazionale maggiore Roberto Osimani.