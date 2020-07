Futsal: sempre più San Marino nel Rimini C5

C'è tanto di San Marino nel nuovo Rimini C5 che parteciperà al prossimo campionato di C1. Dopo Daniele Albani, che ricopre il ruolo di team manager, vanno a far parte della squadra romagnola anche il preparatore dei portieri Michele Bollini e il pivot biancoazzurro Simone Baldelli. Bollini si occuperà dei portieri dell'under 19 del Rimini C5 e sarà collaboratore per la preparazione dei portieri della prima squadra guidata da Fabrizio Mascarucci, inoltre sarà il secondo di Roberto Levani, nuovo tecnico della juniores. Levani è reduce da due buoni campionati con la squadra under 19 della San Marino Academy. L'ex ct della Nazionale di San Marino di futsal U19 potrà contare anche sulle qualità del sammarinese Simone Baldelli, giocatore che conosce bene proprio per averlo allenato nella San Marino Academy. Per quanto riguarda la prima squadra, anche Fabio Belloni e Andrea Franciosi hanno ufficializzato il passaggio a Rimini, in trattativa anche un altro sammarinese, si tratta di Andrea Ercolani.