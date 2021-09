Il Faetano Futsal pronto per la nuova stagione con molte novità

Già da qualche giorno è ripartita la stagione agonistica anche per il Faetano Futsal. La Società Calcio Faetano ha confermato infatti anche per la stagione 2021/2022 il progetto legato al calcio a 5. Anzi, ha deciso di rafforzarlo, implementando staff e rosa per cercare di ottenere maggiori soddisfazioni rispetto al recente passato.

La novità principale riguarda la guida tecnica della squadra, dove, accanto al riconfermato Elmiro Corbelli, arriva Nicola Albani, sbarcato a Faetano dopo una lunga militanza come giocatore nel Murata e dopo anni passati nel campionato italiano futsal con il Rimini. Viste le sue doti, Albani scenderà anche in campo come giocatore. Completa lo staff il preparatore atletico Maurizio Gasperoni. Dal punto di vista gestionale il referente rimane Michele Moroni, affiancato da Alessandro Mancini e Giorgio Moroni.

Tra i giocatori nuovi arrivati da segnalare Matteo Burgagni, Davide Serra entrambi laterali provenienti dal Tre Fiori, Fabrizio Marinelli dalla Folgore e Massimo Moroni che resta in gialloblù ma si sposta dal calcio a 11 a quello a 5 dove trova i fratelli Marco e Michele. La formazione, prima di iniziare gli allenamenti, è stata presentata alla casa del Castello di Faetano alla presenza dei dirigenti della società. “Il Faetano Futsal è una parte importante della società - ha detto il presidente Fabio Gasperoni rivolgendosi ai presenti - che vogliamo continuare a fare crescere grazie anche alla passione che Michele Moroni e gli altri dimostrano da tanti anni. Anche a voi, come ai ragazzi del calcio a 11, dico che per il Faetano è molto importante il comportamento dentro e fuori del campo, quindi vi chiedo di prestarvi attenzione”.