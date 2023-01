Il Tre Fiori batte 2 a 1 il Faetano e tiene il passo della capolista Cosmos

Giornata tipicamente invernale ad Acquaviva e terreno da gioco al limite della praticabilità. Faetano senza attaccanti con Mema influenzato e Ferrario infortunato, nel Tre Fiori, squalificato Goh, debutta dal primo minuto Tall. Pronti, via e subito palla gol per il Tre Fiori. Porcellini si oppone cosi a Gjurchinoski, sono passati appena 20 secondi. L'attaccante del Tre Fiori ci riprova su calcio di punizione, appena a lato. Dicevamo campo scivoloso, mette in difficoltà il portiere Porcellini, la palla arriva a Gjurchinosky che infila la porta avversaria per il vantaggio del Tre Fiori. Faetano in difficoltà e la squadra di Andy Selva va vicinissima al raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Lucia in anticipo centra il palo. Alla prima vera opportunità, il Faetano pareggia. Martin perde palla sulla tre quarti, Composto serve Gatti che da centro area fa 1 a 1. Tutto da rifare per il Tre Fiori. Ci prova De Falco su punizione, Porcellini si distende e allontana. Allo scadere del primo tempo, occasionissima Tre Fiori. Il numero 1 del Faetano è prodigioso sul Tall poi la rovesciata di Rastelli si perde fuori di un nulla.

Secondo tempo, sale in cattedra Andrea De Falco. Inserimento e splendido controllo del capitano gialloblu, la retroguardia del Faetano si salva in angolo. La pressione del Tre Fiori è costante, Gjurchinoski dal limite, ancora un palo a dire di no. La partita si decide al minuto sessantotto. Fa tutto De Falco che si procura un calcio di rigore, tra le vibranti proteste dei giocatori del Faetano, il portiere Porcellini tocca sia il pallone ma anche l'avversario. L'arbitro Avoni non ha dubbi e lo stesso De Falco firma il 2 a 1. Un Faetano stanco e con gli uomini contati fatica a reagire mentre Tall, da ottima posizione si divora il terzo gol. Il Tre Fiori vince 2 a 1 e tiene il passo della capolista Cosmos.