Il Victor centra il 13 e adesso quattro scontri diretti per cominciare a pensare Di....

13 vittorie, 2 pareggi una sconfitta 24 gol fatti e solo 4 subiti. E' li la differenza tra il Victor e le altre. La squadra di Cassani incassa pochissimo. I campionati si vincono dalle difese, era una certezza del vecchio Trap, ma che ancora nel 2022 risulta essere una grande verità. Paradossale pensare che una squadra così abbia bisogno di qualcosa, ma appare chiaro che vedendo e rivedendo questa formazione, per non lasciare nulla di intentato qualcosa, davanti, serva. In termini di gol, dietro l'eterno Ambrosini, il vuoto. Nicholas Marra ha grandi doti, bravissimo nel far salire la squadra, nel controllo, tecnicamente sopraffino ma non è un killer d'area di rigore. Dioh, ha stazza, crea spazi, fa a sportellate con i difensori, ma anche lui ha poca dimestichezza con il gol. Il Direttore Sportivo Bollini è al bivio: prendere una punta che possa fare la differenza nella seconda parte del campionato, che possa sfruttare i tanti palloni che arrivano in area, e magari che possa già essere anche un investimento per l'immediato futuro, o restare così, mantenendo gli equilibri di spogliatoio. La squadra è forte, quadrata, muovere qualcosa, in questo caso, potrebbe essere un rischio calcolato. Di solito una grande squadra se viene migliorata può solo diventare una grandissima squadra. Questo finale di girone di andata diventa molto interessante: il Victor prima della sosta, affronterà tre trasferte, Progresso, Cava Ronco e Russi, ieri a valanga sul Del Duca Grama 1-5, e l'8 dicembre unica ad Acquaviva dove i biancoazzurri hanno sempre vinto, scontro diretto con il Sampaimola. Dopo il Russi, prima di ritorno, prevista per il 18 dicembre, avremo un quadro più definito.