In 3 alla guida del Campionato Sammarinese: La Fiorita, Virtus e Murata

Campionato Sammarinese

Delle quattro in vetta si stacca solo il Fiorentino che perde lo scontro diretto contro la Virtus. E, allora, dopo 4 giornate di Campionato Sammarinese restano in 3 lassù: la stessa Acquaviva che, dopo il pareggio all'esordio, ha iniziato a macinare poi La Fiorita e Murata. Le due formazioni che hanno dominato lo scorso campionato sono ancora grandi protagoniste. C'è la Virtus, come detto, dopo il netto 4-0 sul Fiorentino e c'è La Fiorita che ha già affrontato due scontri diretti in questo avvio portando a casa 4 punti tra Tre Penne e Tre Fiori. In più la squadra di Stefano Ceci è anche il miglior attacco, considerando i 7 gol segnati al Faetano e i 4 al Cailungo. Con loro una novità, anche se il roster è di tutto rispetto: il Murata di Sergio Grassi è ripartito dopo il pirotecnico 3-3 con il Domagnano portando a casa un match insidioso - per come si era messo - contro la Juvenes/Dogana. Vittoria allo scadere con due nomi sopra tutti: il brasiliano Teixeira, autore del gol partita, ed Elia Benedettini, al secondo rigore consecutivo parato.

Il terzetto di testa guida a quota 10, a -1 ecco il Cosmos – un'altra delle grandi favorite – e la sorpresa Folgore, al terzo hurrà di fila. Non ingrana invece il Tre Penne: altro pareggio a reti bianche contro il Domagnano e solo 6 punti racimolati, così come il Tre Fiori che si è fermato dopo una gran partenza. Curiosità di questa quarta giornata sono i 6 rigori sbagliati sugli 8 calciati: solo la Virtus è andata a segno dal dischetto, con Buonocunto e Angeli.