La San Marino Academy chiude l'anno con il botto: battono Chievo Fortitudo 3-2 e consolidano il secondo posto

Quinta vittoria consecutiva, sei se si considera anche la Coppa Italia, per la San Marino Academy. La squadra di Conte vince 3-2 all'ultimo respiro in casa del Chievo Fortitudo. Parte meglio la formazione di Zuccher che al 6' va vicinissima al gol con Martani che calcia a colpo sicuro da distanza ravvicinata ma Montanri devia il pallone sul palo. Micidiale la risposta delle biancazzurre che al 26' passano in vantaggio con Di Luzio che finalizza una pregevole azione corale girando nell'angolino il perfetto assist di Baldini. Occasionissima per le venete per pervenire al pareggio, ma ancora una volta Montanari è strepitosa sul tiro di Mascanzoni. Si passa al secondo tempo. Al 48' il raddoppio. Fuga di Baldini sulla destra ed altro cross al bacio che Rigaglia trasforma nel gol dello 0-2. La San Marino Academy potrebbe chiuderla al 52' con una gran giocata di Baldini, ma Olivieri si supera. Dal possibile 0-3 si passa all'1-2 al 64'. Peretti serve sulla corsa Pecchini che crossa per Mascanzoni che di testa accorcia le distanze. Al 74' le ospiti potrebbero riportare a due le reti di vantaggio con Di Luzio che conquista palla e si invola verso la porta, ma la sua conclusione a giro termina sul fondo. Nei minuti finali il Chievo Fortitudo aumenta il ritmo alla ricerca del pareggio che arriva al 91'. Cross di Boni che Carabott devia in porta, ma Montanari si oppone con uno strepitoso intervento poi è Dallagiacoma a spingere in porta il pallone. Quando il 2-2 sembra scritto, al 94' Menin si fionda sul pallone poi una volta in area entra in contatto con Olivieri e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Barbieri è impeccabile. Vince la San Marino Academy che si impone 3-2.

L'intervista a Raffaella Barbieri (attaccante San Marino Academy)