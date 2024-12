La Virtus mette la 5ª, Libertas ko 5-2

La Virtus capolista marcia a pieno regime e la Libertas, in crisi e in pieno cambio di gestione tecnica, può solo opporre una reazione d'orgoglio finale. 5-2 e 5° successo in fila per i neroverdi che mantengono il +1 su La Fiorita. Viceversa sono 6 turni senza vittoria per Borgo, scesa a due punti dall'uscita dai playoff: e alla prossima c'è proprio la prima delle attualmente escluse, il Domagnano.

Il neo tecnico Buda – in tribuna, in attesa che si completi l'iter burocratico – osserva una formazione in grande crisi sugli angoli di Buonocunto: per lui tre assist dalla bandierina, il primo già all'8° per la spizzata di Tortori, che sorprende Del Prete per il suo terzo centro consecutivo. All'immediato svantaggio la Libertas oppone poca resistenza e in tutto il primo tempo si fa pericolosa giusto quando Tomassini manda in porta Osayande, limitato in angolo dall'uscita bassa di Passaniti.

Per contro, la Virtus spinge forte: Del Prete manda in angolo la conclusione di Sabato, batte Buonocunto e qui è Rinaldi a chiamare l'estremo alla parata, con Tortori che va di prima a rimbalzo ma non trova lo specchio. Tortori ci riprova a giro su appoggio di Golinucci, Del Prete, tra i migliori nonostante il passivo, alza a una mano. Di nuovo angolo di Buonocunto e proteste neroverdi per il contatto tra Pari e Tortori, l'arbitro lascia correre.

Tempo della girata a rete di Tortori, che però, sul servizio di Montanari, è in fuorigioco, e si torna dalla bandierina, con Buonocunto a pescare il volante di Gori che vale il raddoppio vero e proprio. E sempre Buonocunto, ma dall'altro angolo, cerca subito il tris di assist, Benincasa però svirgola a qualche centimetro dalla porta.

Ancora a secco, il centravanti si rifà dopo appena 25” di ripresa: cross di Lombardi per il rigore in movimento di Buonocunto, Del Prete respinge ma non riesce a fare il bis su Benincasa, che lo batte in tap in. E poco dopo copione simile col traversone di Lombardi ad armare Tortori, stavolta Del Prete salva di piede. Lombardi protagonista anche nella sua area con la strattonata reciproca con l'appena entrato Ahib, anche qui niente. E di là arriva il poker col colpo di testa di Rizzo, trovato sul palo lungo dal terzo assist d'angolo di Buonocunto.

Partita chiusa, ma che regalerà ancora tanto: al 69° Ahib reagisce male a un mancato fischio arbitrale, nel prosieguo si lascia sfuggire qualche parola di troppo e si becca il rosso. Eppure, in 10 e sotto di 4 gol, la Libertas finalmente reagisce: Osayande sfrutta il liscio di Rinaldi e punta Passaniti, che lo stende: stavolta è rigore, batte Morelli ed ecco l'accorcio. Ed è rigore anche di là quando Lombardi, al limite, finisce nel panino tra Grieco e Martongelli, sul dischetto va lo stesso Lombardi che spiazza Del Prete, ma manda alto.

Del Prete di nuovo sul pezzo sull'inzuccata di Golinucci, servito dal cross di Pecci, e di nuovo battuto quando Lombardi verticalizza proprio per Pecci, che incrocia da posizione defilata trovando la buca d'angolo. Siamo al 90° ma c'è ancora tempo per la chiosa di Osayande, che riceve in area da Tomassini, taglia fuori Rinaldi e la tocca a rete di sinistro, salendo a 5 gol in campionato.