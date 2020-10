Lutto tra gli arbitri sammarinesi: è scomparso Giancarlo Balducci

Associazione Sammarinese Arbitri e calcio sammarinese in lutto per la scomparsa di Giancarlo Balducci, venuto a mancare ieri sera per l’aggravarsi della malattia contro cui combatteva da alcuni anni. Alla famiglia dell’ex assistente e osservatore arbitrale (e arbitro, in precedenza, presso l’AIA) che tanto ha contribuito alla crescita del movimento arbitrale sammarinese con la sua passione, la sua disponibilità ed il suo profondo attaccamento all’Associazione, vanno le condoglianze della FSGC a partire dal Presidente Marco Tura, legato a Giancarlo dagli anni dell’attività condivisa presso l’ASA.