Nanni-gol al 91°, San Marino-Gibilterra 1-1

Quando tutto pare perduto e Gibilterra già pregusta la promozione, Nicola Nanni si prende la scena e tiene San Marino in corsa per il sogno. Il centravanti conquista e trasforma il rigore dell'1-1, che risponde a quello di Walker in avvio, rimandando ogni discorso alla partita conclusiva del gruppo. I Titani restano secondi a -2 dagli iberici e lunedì, in Liechtenstein, saranno padroni del loro destino: in caso di vittoria sarà Lega C di Nations League, un pari porterebbe agli spareggi promozione e una sconfitta vorrebbe dire sorpasso dei mitteleuropei e ultimo posto. Una trasferta per cuori forti da affrontare senza Valli Casadei e Cevoli, diffidati, ammoniti e dunque squalificati.









La serata di Serravalle parte nel modo peggiore, perché al primo affondo Gibilterra la sblocca: puntato da De Barr, Rossi scivola e stende l'attaccante con la gamba sinistra, causando il rigore che Walker, capitano e primatista di reti e presenze dei suoi, trasforma di precisione.

Eppure, il pugno a freddo non abbatte San Marino, che anzi prende in mano il gioco. Strappo di Valli Casadei su Annesley e imbucata per Contadini, la palla schizza a Nanni per un colpo di testa innocuo. Stesso copione quando Nanni riceve da Giacomo Benvenuti, qui il servizio è per Lazzari che prende alle spalle Jolley ed è sfortunato nel centrare il palo, col rimbalzo a sfavore. Poi, sulla sventagliata ancora di Giacomo Benvenuti, l'azione più bella: Contadini controlla, taglia fuori Jolley e la mette per il tacco volante di Nanni, col guizzo di Banda a negare la prodezza da X.

In tutto ciò comunque c'è anche Gibilterra, che abbassa il baricentro e si affida alle ripartenze: su tutte, il lancio di Walker che manda in campo aperto De Barr, sciupone nell'aprire troppo il destro una volta arrivato in porta. E su un cambio lato sbagliato di Alessandro Golinucci c'è anche l'affondo di Scanlon, conclusione dal limite e Colombo respinge centrale, senza conseguenze.

Questo in un vivace primo tempo, con la ripresa invece le barricate ospiti spengono i biancazzurri, a lungo tutti in un contrasto in area tra Berardi e Jolley sul quale l'arbitro fa proseguire. Siamo al 64° e subito dopo ci sarebbe l'occasione da ko: Rossi liscia il retropassaggio di Tommaso Benvenuti e ancora De Barr si ritrova a centimetri da Colombo, decisivo nel deviargli il tiro contro la traversa.

Dal fermino divorato si va diretti al 90°, quando Fabbri si libera per un cross che Giacopetti spizza verso Nanni, nettamente trattenuto da Jolley. Altro rigore ineccepibile, si presenta lo stesso Nanni che spiazza Banda per il suo 2° centro in nazionale: preso Marani, davanti a lui restano solo Selva e Berardi. E nel lungo recupero, Tosi mette in area per il clamoroso ribaltone da promozione: Nanni non è perfetto nello stop ma non lo è nemmeno Banda, Contadini arriva a colpo sicuro e solo il muro di Ronan nega a San Marino la serata perfetta. Rimandata, si spera, solo di tre giorni.