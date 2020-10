Nazionale: grande risalto su tutti i giornali, siti web e social

"Festa San Marino! Pari dopo 40 K.O (in realtà sono 39) Prima volta senza incassare gol in trasferta" titola la Gazzetta dello Sport. Preciso il Corriere dello Sport Stadio che scrive: “Con lo 0-0 in Liechtenstein la Nazionale di San Marino ha interrotto una striscia negativa che durava da 39 partite". Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive: “C'è spazio anche per una piccola ma bella favola in questa giornata di Nations League. In Liechtenstein, San Marino è riuscito ad ottenere un punto che mancava da ben sei anni 2159 giorni fa”. OA Sport parla di serata indimenticabile e già diventata storica per la nazionale di calcio di San Marino. I “Titani” hanno pareggiato per 0-0 contro il Liechtenstein, conquistando il loro primo storico punto in Nations League. Erano addirittura quasi vent’anni che i biancoazzurri non venivano sconfitti in trasferta (aprile 2001, Lettonia-San Marino 1-1).

Fanpage.it titola: “San Marino, pareggio da record contro il Liechtenstein, Titani imbattuti in trasferta dopo 20 anni”. SportFace.it punta tutto sulla porta inviolata, ma confonde i cugini Benedettini, infatti si legge: “Ricordate questo nome: Elia Benedettini (ovviamente Simone). Si tratta del portiere di San Marino che nel match di Nations League contro il Liechtenstein ha siglato una piccola pagina di storia per la sua Nazionale. Dopo quaranta sconfitte consecutive, San Marino torna a fare punti con uno 0-0 a porta inviolata che rappresenta infatti anche un piccolo record". Commento Social anche per Rompipallone.It : “Dopo 40 sconfitte di seguito San Marino riesce a strappare un pareggio”.