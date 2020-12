Nazionali giovanili: i prossimi avversari di U17 e U19

Definiti i gironi delle prossime qualificazioni agli Europei di categoria per le Nazionali di San Marino under 17 e under 19.





La nazionale under 17 sarà impegnata con Germania, Russia e Romania. Per quanto riguarda la Nazionale Under 19, invece, le avversarie di girone saranno Turchia, Lettonia e Romania. Date e Paesi ospitanti saranno definiti prossimamente: non più tardi del 5 febbraio nel caso dei mini tornei Under 17, entro il 22 gennaio per quelli delle Nazionali Under 19.