Nemmeno un tiro in porta per Fiorentino e Murata

A Montecchio si fa la storia del calcio, con Fiorentino e Murata che chiudono la partita con la cifra record di zero tiri in porta. Va da sé lo 0-0, per entrambe un passettino in più in ottica playoff ma anche la fine, o quasi, delle speranze di quarto posto.







Tra le due peggio i rossoblu, incapaci di trovare un gioco nonostante l'ora con l'uomo in più causa doppio giallo a Tomassini, sin lì uno dei più attivi. Il primo su uno spunto dalla fascia, col nazionale caduto al limite sul contrasto con Paglialonga per quella che l'arbitro valuta simulazione. Il secondo assolutamente gratuito, per un fallo veniale su Contadini, al minuto 34. Un'espulsione inventata che non cambia l'andamento di una partita, di fatto, mai cominciata. Il Fiorentino proprio non gira, il Murata tiene bene – con Diedhiou a spiccare su tutti – e si va avanti per inerzia.

La ripresa metterà sul piatto due occasioni, nessuna delle quali giunte al dunque: Radoi per il cross di Pacchioni, Dall'Ara non ci arriva e Salvatori – pure lui ottimo in copertura – chiude in anticipo su Tamagnini. Poi, alla mezz'ora, il meglio di giornata: Piscaglia s'avventa sull'errore di Ortibaldi e di testa innesca Tamagnini, che una volta di fronte a Benedettini però si tiene in canna il pallonetto e si limita a consegnargli il pallone.