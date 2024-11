Pennacchini: "Non sono partite "ingiocabili" anche se il risultato non lo direbbe". Bonesso: "Mi è piaciuto lo spirito"

Il migliore in campo per San Marino è stato il centrocampista Luca Pennacchini che sottolinea come, nonostante il risultato sia molto largo e severo non si tratta di partite che lui definisce "ingiocabili". Il CT Loris Bonesso fa un bilancio complessivo dei tre incontri disputati da San Marino.

Il CT si ritiene soddisfatto e dichiara di aver visto lo spirito giusto nella sua squadra per affrontare queste Nazionali che hanno al loro interno giocatori che già fanno parte di prime squadre di notevole caratura internazionale.