Ricchiuti: "Ho visto bene la Folgore, Faetano ottimo mercato. La Virtus può andare lontano"

Adrian Ricchiuti

Prima di salutare il calcio giocato, Adrian Ricchiuti ha ancora un obiettivo: portare ai playoff la sua Virtus: "Penso che il campionato se lo giocheranno le quattro big col Faetano, squadra molto rinnovata che ha fatto un ottimo mercato. Spero vinca La Fiorita, però ha avuto troppi infortuni e in questo momento li sta pagando, non ha mai giocato al completo. Ultimamente ho visto la Folgore e mi ha dato l'impressione di essere una squadra molto quadrata e ben allenata. La Virtus può arrivare lontano, sono sicuro che se riuscissimo a limitare un po' degli sbagli che facciamo ultimamente non dico che potremmo vincere il campionato, però potremmo almeno arrivare ai playoff".