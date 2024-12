Roberto Cevoli: "Squadre forti, ma poteva andare peggio"

Roberto Cevoli

Sui sorteggi per le qualificazioni ai mondiali 2026 abbiamo sentito il ct Roberto Cevoli:

"Sono un po' dispiaciuto perché speravo in una squadra con un blasone un po' più grande di quelle che ci sono capitate, però a mio parere, forse a livello di girone, è il girone meno difficile che ci potesse capitare, anche se chiaramente e ovviamente sono squadre forti".

Ti chiedo una considerazione su Cipro, la squadra che conosci meglio perché era già iniziata la tua gestione.

"Sì, abbiamo perso in casa 4-1 quella partita lì, me la ricordo abbastanza bene, abbiamo commesso degli errori individuali pesanti, abbiamo preso 4 gol sui nostri errori, quindi credo che sia una partita abbordabile. Se riusciamo a mantenere il livello delle ultime partite che abbiamo fatto, secondo me possiamo fare bella figura".

Ecco, da marzo sarà un test nuovo perché giocherete a questo punto con squadre di livello superiore.

"Sì, non vediamo l'ora perché abbiamo finito molto bene, con prestazioni molto importanti, speriamo di ritornare a fare prestazioni di quel livello e ripeto, se facciamo quelle prestazioni lì, sono convinto ci possiamo togliere delle soddisfazioni anche in questi gironi qui".

Posso dire anche con un'occhiata agli altri gironi perché se va proprio bene si va a giocare quel playoff.

"Quello ce lo siamo guadagnato e quindi ci guardiamo senza dubbio e speriamo che ci giri un po' la fortuna, qui adesso è questione di fortuna".