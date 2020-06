Stagione al capolinea, i prossimi impegni saranno le Coppe Europee

12 mesi fa, di questi tempi il Tre Penne programmava la trasferta in Kosovo per il turno di qualificazione alla Champions League dopo la vittoria del campionato sammarinese. Un anno dopo non rivedremo le immagini di festa per un titolo conquistato sul campo. La pandemia da Covid-19 ha stravolto il mondo e anche quello sportivo non è stato di certo immune. La stagione 2019/2020 va in archivio, la decisione di non concedere la deroga da parte del Governo sammarinese chiude campionato e coppa. Si lavora per le Coppe Europee. Fosse stata una stagione normale, avremmo già saputo gli avversari delle squadre del Titano, con la Champions da giocare di nuovo in Kosovo e i campionati di San Marino impegnati il 23 giugno. Tre Fiori, Folgore e Tre Penne si alleneranno in vista degli impegni internazionali. Agosto dovrebbe essere periodo di coppe europee e di inizio della nuova stagione. Il 22/23 agosto in campo per la prima giornata. Date da confermare, ma che di poco potranno discostarsi vista anche l'introduzione della nuova formula a girone unico che prevede 30 giornate. Dal calcio al futsal, ma solo in chiave internazionale. Dichiarato già concluso il campionato, sarà indicata alla UEFA la squadra che difenderà i colori del Titano nella Champions League del futsal.