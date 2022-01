Torna il Campionato: due "derby" e Libertas-Tre Fiori

41 giorni: tanto è passato dall'ultima volta che le squadre del Campionato Sammarinese sono scese in campo. Poi la programmata sosta natalizia e il temporaneo stop delle competizioni a causa della pandemia. E così si è passati dalla 13^ giornata alla 18^, dalla terz'ultima del girone d'andata alla terza di ritorno. Nel mezzo quattro partite che verranno recuperate nel corso della stagione. Sabato di campionato inaugurato da quattro anticipi, tra cui il big match tra Libertas e Tre Fiori: i granata occupano il quinto posto a -3 dalla Virtus, gli uomini del rientrante Floriano Sperindio in panchina sono secondi con La Fiorita. Proveranno ad approfittare di eventuali punti persi proprio i neroverdi di Acquaviva - di scena contro il Faetano – e i gialloblu di Montegiardino, impegnati contro il Cosmos fanalino di coda. A caccia di punti per risalire la classifica anche la Folgore campione in carica – al momento settima e distante 6 punti dal quarto posto – nel derby di Serravalle contro la Juvenes/Dogana.

Un derby è in programma anche domenica, quello del Castello di Città tra Murata e Tre Penne capolista: i biancazzurri di Stefano Ceci ripartono dalla striscia aperta di 4 vittorie consecutive e non hanno intenzione di fermarsi. Manca da ben 5 turni, invece, il successo per il Pennarossa chiamato a battere il Cailungo per non perdere il treno delle prime. All'insegna dell'equilibrio, infine, Fiorentino-Domagnano che al momento occupano le ultime due posizioni valide per accedere agli spareggi play-off.