Tre Penne forza 5: "manita" al Faetano con tripletta di Ceccaroli

Il Tre Penne archivia la pratica già nella prima mezz’ora e torna a correre: 5-0 ad un Faetano che fa troppo poco per impensierire i biancazzurri. Che partono forte e la sbloccano al quarto d’ora: traiettoria beffarda ma perfetta di Amati direttamente da calcio d’angolo ed è vantaggio con il “gol olimpico” del centrocampista ex La Fiorita. Gli uomini di Ricchiuti non reagiscono e sbandano: Acquarelli regala la sfera a Nigretti che taglia il campo e serve Ceccaroli. L’11 arriva a tu per tu con Forconesi e lo batte scrivendo 2-0. Vicinissimo al primo gol in maglia Città, Gianni Ricciardo: deviazione velenosa sulla quale Forconesi risponde d’istinto negando il tris a lui e al Tre Penne. Almeno per qualche minuto perché, dal solito corner di Amati, proprio Ricciardo sbuca alle spalle della difesa e stacca. Questa volta Forconesi non é impeccabile e al festival si iscrive anche l’ex bomber di Cesena e Palermo, tra le tante. In 13 minuti il Tre Penne ne fa 3, e chiude virtualmente i giochi. Nel finale di frazione i ragazzi di Nicola Berardi allentano la presa e il Faetano prova timidamente a uscire: i tentativi di Brisigotti e Acquarelli vengono murati, poi ci prova ancora il 10 gialloblu. Migani, comodo, in due tempi.

La ripresa è pura accademia e continua lo show del Tre Penne e di Luca Ceccaroli. Altro pallone sanguinoso perso da Tolomeo, Amati allarga per l'esterno biancazzurro che rientra sul destro e buca Forconesi con un altro colpo da biliardo. Poker Città, Nigretti sfiora pure il quinto ma arriva stanco dopo la cavalcata e il mancino è troppo debole per impensierire il portiere avversario. La definitiva “manita” ci sarà comunque, con il man of the match: ancora Ceccaroli raccoglie la sfera in uscita, prende la mira e questa volta si inventa il gol più bello della serata. Destro a giro, la sfera bacia la traversa e si insacca sotto all'incrocio dei pali. E' tripletta e pallone portato a casa per Ceccaroli che, in 70 minuti o poco più, ne segna quanti ne aveva segnati in tutto il campionato e sale a quota 6 centri. Quarta vittoria nelle ultime 5 per il Tre Penne che entra in zona play-off.