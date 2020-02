Una bella Under 15 cede ai pari età della Lega Pro

San Marino - Italia Under 15 Lega Pro

Per un tempo alla pari degli avversari poi quando le energie sono venute a meno, gli ospiti hanno preso il largo. Si potrebbe sintetizzare cosi l'amichevole di Acquaviva, tra la Nazionale Sammarinese Under 15 e la Rappresentativa di Lega Pro. Cominciano bene i ragazzi di Fabrizio Mastini con il suggerimento di Sensoli per Famiglietti, anticipato dall'uscita del portiere avversario. Non è da meno l'estremo difensore sammarinese Thomas Bucci che si oppone cosi, al doppio tentativo di Strada. La gara è bella ed equlibrata, e ci vuole un grande intervento di Umari che si distende per negare a Molinari, la gioia del vantaggio bianco-azzurro. Partita che si sblocca al diciannovesimo, quando Bucci respinge come può il diagonale di Pedron, la palla resta li, per il facile tap in di Angeloni. Secondo tempo e bastano 20 secondi a Mores per firmare il 2 a 0. Sammarinesi che soffrono il ritmo imposto alla gara dagli avversari, fucilata di Mion e grande risposta di Borasco. Il secondo portiere dei bianco-azzurri è attento sul diagonale di Strada ma non può nulla, sul sinistro potente e preciso di Borgia. Mastini e Arrigoni danno spazio alle seconde linee, Borasco evita per un paio di volte il poker che però arriva proprio allo scadere. Controllo e destro di Andrea Strada per il definitivo 4 a 0.