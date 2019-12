Under 12: Pennarossa/Virtus campione della fase autunnale

Il Pennarossa/Virtus ha vinto la Fase Autunnale del Campionato Sammarinese Under 12 sconfiggendo in finale la Juvenes/Dogana. Secondo successo consecutivo per la società di Chiesanuova che, nella passata stagione, aveva conquistato anche la Fase Primaverile. I ragazzi, allenati da Daniele Abbondanza, hanno vinto il primo dei 3 tempi per 1-0 mentre gli ultimi due si sono chiusi con un doppio 1-1. Una finale equilibrata che, alla fine, ha premiato la squadra della Titano Academy.