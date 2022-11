La Nazionale Sammarinese Under 19 esce sconfitta per 4 a 0 dalla sfida con i pari età della Serbia nella seconda partita del girone di qualificazione ai Campionati Europei del 2023. La squadra di Loris Bonesso regge il confronto per oltre un ora, primo tempo finito sull'1 a 0, poi nel finale arrivano 3 gol della squadra serba. L'Under 19 biancoazzurra tornerà in campo mercoledì, alle 13, per l'ultima partita contro i padroni di casa della Macedonia del Nord.