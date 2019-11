Under 21: rifinitura al Letni Stadion, impianto da 4800 posti

La nazionale Under 21 ha, da pochi minuti, terminato l’allenamento di rifinitura al Letni Stadion di Chomutov (Repubblica Ceca) dove domani sera affronterà la Repubblica Ceca per l’incontro valido per le qualificazioni al campionato Europeo di categoria. Lo stadio contiene 4800 posti e, a meno di 24 ore dall’incontro, sono stati venduti 1500 biglietti. Il C.T. Costantini conferma il modulo 4-1-4-1, ancora qualche ballottaggio da sciogliere con tre giocatori non in perfette condizioni fisiche, si tratta del difensore Moretti, e dei due centrocampisti offensivi Raschi e Tomassini. Si gioca domani alle 18 Repubblica Ceca - San Marino, arbitra l’islandese Jonasson.

Da Teplice (Repubblica Ceca) L’inviato Lorenzo Giardi