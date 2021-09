Uragano La Fiorita, uragano Ben Kacem per il Fiorentino

Di nuovo stagione regolare e di nuovo La Fiorita in versione uragano. I freschi vincitori della Supercoppa liquidano la Libertas con un 5-0 incontestabile, imbastito, nel primo tempo, dalla doppietta di Guidi. Che apre e chiude l'azione del vantaggio: Errico riceve la spizzata, slalomeggia in palleggio e appoggia per il tocco di prima di Rinaldi, sul quale l'ex San Marino s'inserisce e colpisce in spaccata. Il raddoppio invece parte da un erroraccio di Moretti: qui Guidi intercetta in anticipo su Barretta, s'allarga e imbuca in angolo il diagonale vincente. L'allungo decisivo è in avvio di ripresa, a tinte biancazzurre: comincia Lunadei, che riceva da Rinaldi e spara dalla mezzaluna per il tris. E poi il parapiglia da corner che porta al poker di Zafferani, una schiacciata dal limite che sorprende un pietrificato Gentilini. Decisamente meglio Venturini, che tiene immacolata la sua porta respingendo il rigore di Aruci. Infine, nel recupero, il sigillo di Votino, imperioso nello stacco sul traversone di Grandoni.







Uragano Fiorita e uragano Mohamed Ben Kacem, marocchino classe '94 venuto dal Riolo – in Promozione – per lanciare il Fiorentino. Tutti suoi i gol del 3-0 rossoblu sul Cailungo, che ne fanno il primo capocannoniere del campionato. Decisivo il supporto di Jaupi, che al 25° si libera di Ricci, parte centrale, tiene su Muccioli e lo serve sulla destra, da dove lui è perfetto nel piazzarla nel sette. Stessa trama per il raddoppio, 10' dopo: Jaupi difende palla su Lusini e apre per Ben Kacem, Grieco non riesce a contenerlo e la partita è già indirizzata. Di ripartenza anche il tris della ripresa: scatto sul filo del fuorigioco su lancio di Colagiovanni, la difesa rossoverde è tagliata fuori e lì battere un Gallinetta inchiodato nei pali è una formalità.

Tris di Ben Kacem e doppietta per Bojan Gjurchinoski, appena tornato al Tre Fiori e subito decisivo nel 2-1 sul Murata. Il primo è un facile tocco a porta vuota su un 3 contro 1: Diedhiou s'incarta, Pollino recupera e innesca, Ferraro fa il generoso e cede al croato l'onore del gol facile. I bianconeri però giocano e impattano con Tani, liberato sull'uscio dalla combinazione Cangini-Valentini. Poi, nella ripresa, il colpo del ko di Gjurchinoski, pescato dal traversone di Cuzzilla e impeccabile nel piazzarla di testa, col forcing finale del Murata che nulla potrà per cambiare le cose.