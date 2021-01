Varrella: “Avevo offerto ad Aldo Simoncini di essere capitano non giocatore”

Il CT della Nazionale sammarinese si dimostra in grande forma galvanizzato dalle recentissime notizie positive. La prima: il ritorno del campionato sammarinese. La seconda: il ritorno in pianta stabile nei professionisti di Elia Benedettini, presentato proprio oggi a Cesena. Il contratto del CT scadrà a fine anno, quando gli si fa notare il motivo per il quale non ha rinnovato fino alla prossima Nations League, che probabilmente, verosimilmente, ipoteticamente gli avrebbe dato l'opportunità di chiudere il suo ciclo con una vittoria, risponde così.





Il CT si dichiara un affezionato di San Marino RTV. E proprio per questo non gli è sfuggito il programma “Qualcosa di Personale", condotto da Monica Fabbri, e la recente intervista all'ex portiere della Nazionale Aldo Junior Simoncini. Il quale si è dichiarato dispiaciuto di non far più parte del gruppo. Per Simoncini è tutt'ora un sogno giocare in Nazionale. Varrella non esclude, ma la porta per il momento resta chiusa.