Sentiamo Franco Varrella

In conferenza stampa, il C.T risponde alle domande dei giornalisti inglesi cercando di tenere alta la concentrazione. "Nessuna Nazionale - dichiara- compresa quella di San Marino, deve entrare in campo con l'idea di perdere. Cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per impedire agli inglesi di volare. Noi vogliamo tarpargli le ali".

