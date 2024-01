Via al ritorno: Virtus col Tre Fiori, Libertas-La Fiorita in diretta su RTV

Giro di boa e primo esame da capolista per La Fiorita, sbarcata in vetta sul fotofinish dell'andata grazie a un ruolino straripante. Dopo il ko con la Virtus 8 vittorie in fila, con 13 reti fatte nelle ultime due, e nuovo miglior attacco del campionato: percorso netto da proseguire con una Libertas in piena rivoluzione, che ha lasciato andare tutti o quasi i big della rosa e deve trovare la quadra in fretta, per difendere il punto di vantaggio sull'uscita dai playoff. Libertas-La Fiorita che potrete seguire, in diretta, su San Marino RTV.

E tenderà un orecchio anche la Virtus, detronizzata dopo un intero girone al comando e ora a 2ª a -1. 11 turni a punteggio pieno e poi, qua e là, qualche intoppo, 2 ko in altrettanti scontri diretti con Tre Penne (costato la vetta) e il Cosmos. E ora la prova del nove in un altro incrocio da vertice col Tre Fiori. La più imprevedibile del lotto, che un giorno strapazza 3-0 il Tre Penne e l'altro rimonta a fatica il Domagnano.

Gialloblu che hanno bisogno di un successo per non perdere del tutto la scia della capolista, che poi è anche la necessità di Tre Penne e Cosmos. Come La Fiorita, anche Serravalle è in modalità schiacciasassi – 7 successi consecutivi con 4 gol di media – e ora punta il Domagnano, che come detto ha appena reso la vita complicata al Tre Fiori. I biancazzurri invece hanno dato la scossa a un momento complicato facendo lo scalpo alla Virtus: adesso un altro impegno non facile contro una delle squadre più in forma, la Juvenes/Dogana, consolidatasi nei playoff con tre vittorie in fila. Stesso ruolino – e stesso discorso – per la Folgore, impegnata con un Cailungo che, viceversa, viene da 5 sconfitte e ha appena esonerato Iencinella.

Sta poco meglio il Faetano, avversario di un Murata a sua volta in striscia negativa – un successo in 5 turni – e rimpolpatosi con un'altra infornata di brasiliani. Tutto questo sabato, domenica invece Fiorentino e San Giovanni dovranno difendere il +3 sul Domagnano – prima esclusa dai playoff – contro le ultime due: i rossoblu contro il disastrato Pennarossa (ancora a quota 1), le pantere contro una San Marino Academy da 7 sconfitte in 8 turni.