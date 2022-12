Victor: tra mercato e Sampaimola

Cominciamo dal big match dell'Immacolata. Sotto l'albero la sfida tra le due grandi protagoniste della prima parte di stagione divise da soli 2 punti. Il Sampaimola dell'ex tecnico del San Marino Calcio Orecchia, ha il miglior attacco del campionato e il capocannoniere Bonavita. Il Victor di Cassani, la miglior difesa e una vittoria in più. I biancoazzurri all'Acquaviva Stadium hanno sempre vinto, ribadire la propria supremazia territoriale anche domani significherebbe ricacciare l'avversario a – 5 ed infliggergli un pesante contraccolpo psicologico. Il pareggio lascerebbe le cose come stanno, la vittoria del Sampaimola porterebbe al sorpasso in classifica e in quel caso, il macigno lo incasserebbero i Titani. Questo lo scenario di una grande partita che richiamerà nella giornata di festa il pubblico allo stadio. Cassani recupera De Queiroz. Con il brasiliano sicuro titolare, ballottaggio Monaco – Tosi. L'altro ballottaggio riguarda il reparto offensivo. Dioh favorito su Marra.

Questo il quadro di una partita cruciale in chiave promozione, l'altro interesse è quello rivolto al mercato. Qualcosa si sta muovendo. Uscito Alberto Malo, c'è un altro Alberto molto vicino al Victor, si tratta di Rivi. Attaccante classe 1999 attualmente in Veneto al Vigasio, in passato ha vestito le maglie di Tropical Coriano, Cattolica, Vis Pesaro. L'accordo è in dirittura di arrivo. Rivi, se non salta la trattativa molto bene avviata, potrebbe essere a disposizione di Cassani per la partita di domenica con il Cava Ronco. Rivi, prima scelta, poi ci sono altri nomi sul taccuino del DS Bollini: come quello dell'ex Tre Fiori oggi al Castenaso Matteo Sartori. Un altro attaccante di spicco sotto osservazione è l'ex Rimini 23enne Scott Arlotti. C'è un altro ex Rimini nel mirino del Victor si tratta del centrocampista della Nazionale sammarinese attualmente al Riccione Lorenzo Capicchioni. Occhio anche allo svincolato centrocampista classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Cesena Brando Sami.