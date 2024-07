Nel video l'intervista a Mario Barone

Per la Conference League la Virtus ha ritrovato anche Mario Barone, tra i protagonisti della vittoria del primo scudetto neroverde. E tra titolo nazionale ed esordio nelle coppe europee, il centrocampista classe '84 - che ha in curriculum 21 stagioni tra Serie D e C2 - si sta regalando un finale di carriera ricco di soddisfazioni. Carriera che, dice, potrebbe proseguire anche dopo la Conference League: "Futuro? Mi godo il momento, ancora non ho deciso".

