Virtus: qualificazione aperta

Arriva anche la prima gioia europea per una Virtus che continua ad inanellare soddisfazioni. Dopo la proibitiva esperienza in Champions League contro la squadra più blasonata mai incrociata dalle sammarinesi in Coppa, è piacevole il tuffo in Conference League bagnato dal primo pareggio europeo della società nero/verde.

La squadra di Luigi Bizzotto è andata oltre ad ogni più rosea aspettativa contro una formazione, il Flora Tallin, rodata con 21 giornate del proprio campionato alle spalle. Contro gli estoni la Virtus ha sofferto, ma ha sempre mantenuto la barra dritta senza mai dimenticare di provare anche ad offendere.

Difficile trovare un migliore in campo tutti hanno dato il massimo, peccato per quelle occasioni potenziali create che non hanno trovato la giusta finalizzazione. Passaniti ha saputo rispondere sempre presente alle sollecitazioni ed è stato fortunato in almeno tre circostanze: due pali colpito dai baltici, uno nel primo e uno nel secondo tempo, e un salvataggio sulla linea clamoroso di Roberto Sabato.

La Virtus ci ha provato con Vallocchia un paio di volte, con Pecci bravissimo nel rompere gli schemi dei marmorei difensori estoni. Nella ripresa Luigi Bizzotto ha saputo dosare bene le energie dei suoi cambiando al momento giusto, senza togliere equilibrio alla squadra.

Nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League la Virtus ferma sullo 0-0 gli estoni del Flora Tallin. I nero/verdi strappano un meritatissimo pareggio. Qualificazione rinviata alla partita di ritorno in programma a Tallin in Estonia martedì 30 luglio alle ore 18.