A Coriano inaugurato il totem dedicato a Marco Simoncelli

Marco Simoncelli c'è. Nella mente dei tanti che lo hanno tifato e sostenuto. Nei simboli del quotidiano che scandiscono la vita di tutti giorni, tra chi lo ha visto crescere come la sua Coriano. Da quel incidente che gli costò la vita a Sepang sono trascorsi 13 anni. Passa il tempo, ma non il ricordo e Coriano ha voluto ancora una volta in più lasciare il segno, anche per chi transiterà dalla cittadina romagnola. C'è tanta gente per questa iniziativa che ha voluto ricordare Marco Simoncelli con un totem nella rotatoria principale di Coriano. C'è il segno del “Sic” con l'inconfondibile sorriso.

"È stata sicuramente una bella opera, - ha ricordato il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini - un'opera di impatto, un'opera che fa bene al cuore di tutti ricordando Marco Simoncelli che per noi è sempre una cosa bellissima e della quale siamo tanto tanto orgogliosi".

L'opera è frutto della creatività e ingegno del designer Aldo Drudi. Il totem alto 5 metri è sormontato da un pennone con la bandiera sventolante del Sic, si accende all’imbrunire e irradia luce a basso consumo energetico. La Federazione Motociclistica Italiana ha voluto dedicare all'indimenticabile pilota una targa di riconoscimento applicata al basamento della installazione.

"Quando Marco chiama, quando la famiglia chiama, noi ci siamo, ci siamo sempre stati, ero il designer di Marco e continuerò ad esserlo per sempre, - ha ricordato Aldo Drudi - Purtroppo, come dico, spesso sarebbe stato meglio non creare niente per Marco in queste condizioni, ma ricordarlo è sempre un grande onore per me".

Alla cerimonia, inserita tra le iniziative collaterali al GP Emilia Romagna, presente Paolo Simoncelli e i piloti della SIC58 Squadra Corse, insieme al presidente della FMI Giovanni Copioli, il managing director del Misano World Circuit Andrea Albani e la senatrice Domenica Spinelli.

"È una grandissima emozione che ci riconferma come la volontà del 2012, quando ero ancora sindaco di costruire su tutto quello che Marco aveva fatto e di legare le emozioni di Marco a Coriano è stata una scelta vincente. - ha sottolineato la senatrice Domenica Spinelli - Quindi sono orgogliosa, onorata e anche molto emozionata. La famiglia continua a regalarci queste emozioni e a condividere con noi suo figlio, quindi dobbiamo solo dire grazie".