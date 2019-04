A Craig Breen il Rally di San Remo

L’irlandese Craig Breen ha vinto la 66 esima edizione del Rally di Sanremo, seconda prova del campionato italiano. Una gara bella, impegnativa, spettacolare e che storicamente regala sempre colpi di scena. E’ accaduto anche quest’anno con Craig Breen che nel corso dell'ultima prova speciale, ha superato il cesenate Simone Campedelli che al volante della Ford Fiesta R5, era stato a lungo al comando della gara. Campedelli infatti si è aggiudicato cinque delle dieci prove in programma, arrivando all'ultima speciale con un vantaggio di undici secondi sul pilota della Skoda Fabia R5. Lungo i 34 km e mezzo, dell’ultima tratto cronometrato, Breen ha realizzato un tempo straordinario che gli ha consentito di superare l’avversario di appena 4 secondi, aggiudicandosi la gara sanremese Sul terzo gradino del podio, Giandomenico Basso al volante di una Skoda Fabia R5. Il pilota trevigiano ha corso una bella gara ed il terzo posto finale, gli ha permesso di mantenere il primo posto nella classifica tricolore. Appena fuori dal podio, Luca Rossetti con la Citron C3 ufficiale. Il pilota di Pordenone ha faticato a causa delle condizioni climatiche e dalla poca esperienza con una vettura dal potenziale notevole ma ancora tutto da scoprire. Completa la top five del Sanremo, il varesino Andrea Crugnola, quinto con una Volkswagen Polo R5 In classifica generale, comanda Giandomenico Basso con 25 punti, davanti a Campedelli 24 e Breen a quota 23. Prossimo appuntamento con il CIR, dal 9 al 12 maggio con il rally della Targa Florio.

Palmiro Faetanini