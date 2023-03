Bagnaia vince la "Sprint Race", frattura per Bastianini

È di “Pecco” Bagnaia la prima Sprint Race della storia della MotoGP. Sul circuito di Portimao il campione del mondo, in sella alla Ducati, regola nella prima “mini-gara” della stagione lo spagnolo della Pramac Jorge Martin e si prende 12 punti validi per la classifica generale. Sul podio anche Marc Marquez con la Honda, scattato dalla pole position. Sfortunati gli altri italiani: cadono Bastianini, Marini e Bezzecchi. Domani alle 15 la gara vera e propria con Marquez ancora in pole davanti a Bagnaia e Martin.

Brutte notizie per Enea Bastianini: il pilota riminese, all'esordio con la Ducati ufficiale, viene travolto dalla moto di Luca Marini riportando una frattura alla scapola destra.