Dakar: Lategan e Sanders leader dopo il prologo

La Dakar 2025 si apre nel segno di Henk Lategan e Daniel Sanders. Il prologo di Bisha ha dato il via al rally raid più famoso al mondo: una tappa di appena 29 chilometri in cui i piloti hanno dovuto attraversare tratti sabbiosi e sterrati. Tra le auto inizia nel migliore dei modi la Toyota: Lategan ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo di appena un secondo la Ford Raptor di Mattias Ekstrom. A testimonianza di una gara più che mai incerta – con ogni casa automobilistica pronta a far la voce grossa – il terzo posto della Dacia di Nasser Al-Attiyah. Staccato di un minuto il campione in carica Carlos Sainz, sempre su Ford, che però ha preferito avere una miglior posizione di partenza nei prossimi giorni.

Primi colpi di scena anche tra le moto: Daniel Sanders bissa il primato nel prologo di due anni fa e chiude la prima giornata davanti a tutti, con la KTM. Sono 12 i secondi di vantaggio sulla Hero del campione del mondo Ross Branch. La grande sorpresa di giornata è stato però Edgar Canet, all'esordio con KTM e in assoluto alla Dakar. Il 19enne rookie chiude in top 3, a 24'' da Sanders. Con la prima tappa di sabato si inizia a far veramente sul serio: 500km – 412 di speciale – per un circuito ancora attorno a Bisha.