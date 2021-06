Il CM Racing Team brilla ad Estoril: 7° posizione in gara 1 per Luca Bernardi

Sabato più che positivo per il CM Racing Team e Luca Bernardi, capaci anche ad Estoril di lottare sin da subito con i migliori piloti e le migliori squadre della categoria. La prima gara sul tracciato portoghese infatti ha portato in dote una bellissima settima posizione, giunta grazie alle qualità di Bernardi ed al grande lavoro del team di Alessio Cavaliere.

Nella tarda mattinata Bernardi ed il team CM Racing hanno disputato la Superpole, terminata in maniera agrodolce. Dopo un inizio folgorante, con la conquista della pole position provvisoria, nel corso del secondo tentativo Luca è incappato in una scivolata senza conseguenza alla curva sette, che ha di fatto posto fine alla sua qualifica. Nonostante ciò il pilota sammarinese ha ottenuto una ottima nona piazza, che gli ha permesso di partire dalla terza fila dello schieramento.







In gara Bernardi ha inizialmente pagato una partenza negativa, riuscendo però rapidamente a tornare nella sua posizione di partenza. Nel proseguo della corsa Luca ha messo in mostra un passo notevole, che gli ha permesso di seguire da vicino il gruppo dei primi per diversi giri. Sul finale il sammarinese, oramai troppo lontano dai piloti davanti a lui, ha saggiamente gestito la posizione, regalando al CM Racing Team una preziosa quanto incoraggiante settima posizione. Con questa dose di ottimismo il team romano può ora prepararsi alla domenica di Estoril, dove tornerà in pista prima alle ore 10.25 italiane per il warm up, poi alle 13.30 italiane per Gara 2, con l’obiettivo di ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista nel campionato WorldSSP.