La firma di Ogier sul Rally del Messico

Sébastien Ogier conquista il rally del Messico e diventa il nuovo leader del mondiale WRC. Il pilota della Toyota ha letteralmente dominato la gara dopo che l'unico rivale, l'ex compagno di squadra Esapekka Lappi, ha commesso un errore ed è stato costretto al ritiro. Da quel momento in poi, il portacolori di casa Toyota è stato bravo a gestire il vantaggio accumulato e a legittimare il settimo successo nel rally messicano e la 52esima vittoria in carriera. Una affermazione che consente al fuoriclasse francese di portarsi al comando della classifica generale con 3 punti di vantaggio su Thierry Neuville, nonostante abbia disputato una gara in meno rispetto a tutti avversari. Se la superiorità di Ogier è stata fin troppo evidente, la lotta per il secondo posto si è decisa sul filo di lana. Un duello che ha visto per protagonista il britannico Evans e il belga Thierry Neuville. Ad avere la meglio al termine di una lotta appassionante, è stato il pilota della Hyundai che ha fatto segnare il terzo tempo nella Power Stage e si è assicurato la piazza d'onore per soli 4 decimi di secondo. Solo quarto Kalle Rovampera. Il campione in carica pare aver smarrito la forma dei tempi migliori ed anche in Messico non ha mai trovato il ritmo giusto per poter battagliare nelle posizioni di vertice. Quinto posto per lo spagnolo Dani Sordo. Il secondo pilota della Hyundai è stato penalizzato da una foratura e non è mai riuscito ad inserirsi nella lotta per il podio. Citazione di merito per Ott Tanak. Il pilota estone è stato rallentato da un problema al turbo della sua Ford Puma ma nonostante il problema meccanico è riuscito a conquistare 4 punti grazie al secondo posto nella Power Stage. Intanto la Toyota fa sapere che Sebastien Ogier correrà anche il rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile.