Maurizio Bottalico: "Il prossimo anno correrò il Tourist Trophy all'Isola di Man"

Si è chiuso un gran 2024 per Maurizio Bottalico che ha conquistato il titolo Europeo Velocità Salita e un prestigioso secondo posto al MANX GP, sull'Isola di Man. Ora Bottalico ha importanti progetti per il futuro, tra Tourist Trophy e San Marino. "Il 2024 è stato sicuramente un anno molto importante, ho conquistato il settimo titolo europeo nelle Road Races e il secondo posto al Manx GP all'Isola di Man"

Mi focalizzo sul secondo posto al Manx GP, è uno degli eventi più importanti per quanto riguarda le Road Races, ti aspettavi qualcosa in più oppure va bene così?

"Allora sicuramente l'obiettivo era quello di portare a casa una vittoria, c'erano tutti i presupposti per farlo però purtroppo una noia diciamo tecnica alla moto ci ha impedito di poter lottare per la vittoria, però comunque siamo contenti perché alla fine sono riuscito a chiudere secondo."

La grande notizia per il 2025 è il salto di categoria dal Manx GP al Tourist Trophy, sempre all'Isola di Man.

"Sì, dovevo fare lo step verso il TT e diciamo che quest'anno si è concretizzata la cosa per cui sarò presente in doppia categoria a questa manifestazione"

Cosa ti aspetti?

"Mi aspetto sicuramente di fare bene nella Super Twin quindi nella categoria in cui nel 2024 ho chiuso secondo al Manx e parteciperò a una nuova categoria e lì la prenderò un po' come esperienza"

Sei stato grande protagonista anche qui a San Marino per l'organizzazione di una tappa del Campionato Italiano Velocità Salita che si terrà il 10 agosto.

"Sì, per fortuna dai quest'anno sono riuscito a portare una tappa qui a San Marino. Penso che San Marino proprio è il posto adatto per poter fare una una gara del genere per cui sono molto contento e sicuramente sarò tanto impegnato per sotto l'aspetto tecnico per organizzare questa gara"



Quale sarà il percorso?

"Il percorso è a Chiesanuova, dal ponte fino all'ingresso del Castello"