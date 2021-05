MiniGP: il sammarinese Gabriel Tesini protagonista anche a Modena

Secondo appuntamento del CIV Junior con Gabriel Tesini ancora protagonista. Il pilota sammarinese impegnato nel campionato MiniGP 50cc è partito dalla pole position in gara 1 sul tracciato di Modena, chiudendo sul secondo gradino del podio al termine di una gara che ha visto Gabarrini, Teesini e Tanburini tutti in poco più di tre decimi. Lotta con scambio continuo di posizioni in gara due, Gabriel Tesini vince davanti a Luca Maria Casagrande Contardi e Mathias Tamburini. Dopo il secondo appuntamento del calendario Matteo Gabarrini guida la classifica generale con 79 punti, staccato di appena tre punti Gabriel Tesini con 76 punti.