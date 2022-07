Luca Bernardi chiude in 18' posizione gara 1 a Donington. Il pilota sammarinese partiva dalla 26' posizione, l'ultima in griglia. Il pilota sammarinese ha recuperato otto posizione. Sul gradino più alto del podio il turco Razgatlioglu con un vantaggio di oltre 6 secondi su Rea e Lowes. Caduta per Bautista. Domani gara2.