Maverick Vinales ha firmato un contratto annuale, con l'Aprilia, con opzione per un ulteriore anno.

Il pilota spagnolo. classe 1995, ha esordito nel Motomondiale nel 2011, proprio in sella a una Aprilia, in classe 125, conquistando 4 vittorie e 5 podi. Ha vinto il Titolo Mondiale Moto3 nel 2013 per passare in Moto2 nella stagione successiva. Dal 2015 è in MotoGP prima con la Suzuki e poi con la Yamaha.